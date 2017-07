Die Lage in Venezuela bleibt angespannt: Nun haben die USA Sanktionen gegen 13 ranghohe Personen verhängt. Die Maßnahme kommt nur wenige Tage vor der Wahl einer neuen Verfassungsversammlung.

Wenige Tage vor der Wahl einer neuen Verfassungsversammlung in Venezuela haben die USA am Mittwoch Sanktionen gegen 13 ranghohe Personen aus Regierung, Militär und dem staatlichen Ölunternehmen PDVSA verhängt. Betroffen seien unter anderem die Chefs von Armee und Polizei, der Wahlleiter und der PDVSA-Vizepräsident, während Strafmaßnahmen gegen die Wirtschaft noch ausgespart worden seien, hieß es in US-Regierungskreisen. Sie würden aber in Betracht gezogen.

Zugleich drohte das US-Finanzministerium mit Sanktionen gegen alle Personen, die ...

