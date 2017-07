STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Autobranche:

"Auf einmal findet sich niemand mehr, der sich vor diese Industrie stellt - rückhaltlose und schnelle Aufklärung zu fordern ist heute das Mindeste. Eine ganze Branche wird an den Rand der Legalität geredet, fast so, wie es die Tabakbranche seit Langem kennt. Dass die Konzerne durch eigenes Verschulden in diese Lage geraten sind, steht außer Frage. Gleichwohl wird es Zeit nachzudenken: Wollen wir eine große, eigene Industrie behalten, oder begnügen wir uns damit, eines Tages Elektroautos aus China zu importieren, so wie jetzt schon Solarpaneele?"/be/DP/he

