DAIMLER - Die EU-Kommission ist bereits seit Jahren darüber im Bilde, dass die großen deutschen Autohersteller gegen das Kartellrecht verstoßen haben könnten. Daimler habe spätestens im Verlauf des Jahres 2014 eine Art Selbstanzeige in Brüssel erstattet. Die EU habe bislang kein offizielles Kartell-Verfahren eröffnet, betonte Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche am Mittwoch. Ein Kommissionssprecher hatte am Wochenende geäußert, die Behörde prüfe den Verdacht illegaler Absprachen deutscher Autokonzerne. Langwierige Untersuchungen sind in solch komplexen Fällen nicht ungewöhnlich. (SZ S. 1,14/FAZ S. 22/Handelsblatt S. 12/Welt S. 10)

DAIMLER/BMW - Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Chef Harald Krüger wollen noch in dieser Woche über den Zusammenschluss ihrer Car-Sharing-Töchter beraten. Auf dem Spitzentreffen soll geklärt werden, ob der lange geplante Zusammenschluss von "Drive now" und "Car to go" weitergetrieben werden soll, hieß es in Industriekreisen. Die Gespräche über das Projekt ziehen sich bereits seit Monaten hin und sind immer wieder ins Stocken geraten. Daimler und BMW wollen das Treffen nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 12)

COMMERZBANK - Seit Jahren hat es die Commerzbank nicht geschafft, einen neuen Großaktionär zu gewinnen. Jetzt wettet erstmals wieder ein mächtiger Anleger darauf, dass es mit der zweitgrößten deutschen Privatbank aufwärts gehen könnte: Der US-Finanzinvestor Cerberus ist mit 5 Prozent bei der Bank eingestiegen. Das Paket ist derzeit 690 Millionen Euro wert. Für die Commerzbank ist der Einstieg der Amerikaner ein Vertrauensbeweis in schwierigen Zeiten: Vorstandschef Martin Zielke hat dem Institut einen Komplettumbau verordnet, bis 2020 sollen 9 600 Vollzeitstellen wegfallen. Allein 810 Millionen Euro muss die Bank im zweiten Quartal für Abfindungen und weitere Kosten zurückstellen. (Handelsblatt S. 1)

KAUFHOF - Die Kölner Warenhausgruppe Galeria Kaufhof hat Ärger mit der Kreditversicherung Euler Hermes. Nach Informationen des Branchenfachblatts Textilwirtschaft hat der Versicherer die Garantiezusagen für Lieferungen an Kaufhof drastisch zurückgenommen. Das sorge für große Unruhe in der Textilbranche. Über Warenkreditversicherungen werden Produzenten vor dem Ausfall von Forderungen bei ihren Warenlieferungen abgesichert. Sie springen ein, wenn ein Händler seine Warenbezüge nicht bezahlen kann. (FAZ S. 18)

MEDIA-SATURN - Die Metro-Abspaltung, zu der die Ketten Mediamarkt und Saturn gehören, beteiligt sich mit 24,3 Prozent am französischen Marktführer FNAC Darty. Damit steigt Ceconomy zugleich in einen weiteren Markt ein. Denn in Frankreich hat der Händler keine Filialen. (Handelsblatt S. 22)

ODEWALD - Der Finanzinvestor Odewald geht den Ausverkauf seines Portefeuilles mit mittelgroßen Unternehmen an. Die Sparte Odewald & Compagnie wird nach der Sommerpause Gespräche über die Klinikkette Oberberg und den Montagedienstleister Scholpp beginnen: die beiden letzten Beteiligungen aus dem 2007 gegründeten Ocie-Fonds III. (FAZ S. 19)

SOLARWORLD - Eine neue Investorengruppe soll an den beiden deutschen Fabriken der insolventen Solarworld interessiert sein. Dabei dürfte es sich nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmens- und Finanzkreisen um den Solarworld-Großaktionär Qatar Foundation handeln, der über die Firma Qatar Solar mit 29 Prozent an dem Ökokonzern beteiligt ist. Auch Solarworld-Gründer Frank Asbeck soll laut Unternehmenskreisen dabei im Hintergrund involviert sein. Ein Viertel der Jobs könnte so vielleicht doch noch bestehen bleiben. (Handelsblatt S. 19)

CONCARDIS - Der Chef des Zahlungsdienstleisters Concardis, Marcus Mosen, weint nach der Übernahme durch Advent und Bain Capital der alten Eigentümerstruktur keine Träne nach. Man sei "aus der Clubstruktur als Unternehmen der Deutschen Kreditwirtschaft rausgekommen" und nun ganz anders in der Lage, sich strategisch weiterzuentwickeln. Die Finanzinvestoren wollen Mittel bereitstellen, damit Concardis sich breiter positionieren und auch über Zukäufe eine Konsolidierung im deutschen Payment-Markt vornehmen kann. (Börsen-Zeitung S. 2)

