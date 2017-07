DEFAMA steigert FFO im ersten Halbjahr 2017 um 63%

DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung DEFAMA steigert FFO im ersten Halbjahr 2017 um 63% 27.07.2017 / 07:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Umsatz: 2,45 Mio. EUR; Ergebnis: 592 TEUR; FFO: 1.089 TEUR * Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr vorprogrammiert * Prognose für das Gesamtjahr erhöht

Im ersten Halbjahr 2017 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 2,45 (Vj. 1,45) Mio. EUR ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 1.581 (986) TEUR. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 744 (494) TEUR erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 592 (393) TEUR. Dies entspricht einem Gewinn von 0,17 (0,12) EUR je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 1.089 (666) TEUR und erhöhten sich somit um 63% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal die Erträge von zwölf Bestandsobjekten, im zweiten Quartal kamen Büdelsdorf und Wittenburg sowie für wenige Wochen noch das Westerwald-Portfolio hinzu. Zudem konnten im zweiten Quartal abgeschriebene Mietforderungen sowie ein Schadenersatz verbucht werden. Dem standen im ersten Quartal 2017 Kosten für den Aufbau des eigenen Property Managements gegenüber. In der Halbjahresbetrachtung gleichen sich die Effekte hieraus weitgehend aus.

Im zweiten Halbjahr wird das Westerwaldportfolio über den vollen Zeitraum zum Ergebnis beitragen. Hinzu kommen im Laufe des dritten Quartals der Nutzen-/Lasten-Wechsel des Fachmarktzentrums in Florstadt sowie die Erstkonsolidierung der Anteile an den Objektgesellschaften Sangerhausen und Harzgerode. Im vierten Quartal werden dann erstmals alle 20 bislang erworbenen Immobilien über den vollen Zeitraum enthalten sein. Ein weiterer Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr ist damit bereits vorprogrammiert.

Der Vorstand geht daher davon aus, dass DEFAMA die bisherige Prognose eines FFO von 2,4 Mio. EUR und eines Nettogewinns nach HGB von rund 1,3 Mio. EUR bzw. 0,37 EUR je Aktie übertreffen wird. Erwartet wird nun ein FFO von 2,6 Mio. EUR und ein Nettogewinn nach HGB von 1,4 Mio. EUR bzw. 0,40 EUR je Aktie. Vor diesem Hintergrund bekräftigt der Vorstand das Ziel, die Dividende für 2017 erneut deutlich anzuheben.

Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei gut 3 Mio. EUR, entsprechend 0,86 EUR je Aktie. Da die DEFAMA zum 30. Juni 2017 über einen Cashbestand von rund 2,6 Mio. EUR verfügte, geht der Vorstand davon aus, den annualisierten FFO mit den vorhandenen liquiden Mitteln noch deutlich steigern zu können.

Der komplette Quartalsbericht wird in den kommenden Tagen unter www.defama.de veröffentlicht.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9-fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet.

