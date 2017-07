Bad Marienberg - Das Landgericht Karlsruhe hat am 26. Juli 2017 die Klage der Alster & Elbe Inkasso GmbH mit einem Streitwert von EUR 750 Mio. gegen die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN DE000A1681X5/ WKN A1681X) und fünf weitere Beklagte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz vollständig abgewiesen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...