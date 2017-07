A.S. Création Tapeten AG: Umsatzrückgänge konnten nicht gestoppt werden

DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis A.S. Création Tapeten AG: Umsatzrückgänge konnten nicht gestoppt werden 27.07.2017 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5)

Umsatzrückgänge konnten nicht gestoppt werden

Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller, veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2017. Hier eine zusammenfassende Darstellung:

Umsatzrückgänge aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen Die immer noch schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den ersten sechs Monaten 2017 negativ auf die Umsatzentwicklung von A.S. Création ausgewirkt. So blieb der Konzernumsatz im Berichtszeitraum mit 75,7 Mio. EUR um 6,0 Mio. EUR bzw. um 7,3 % hinter dem Vorjahreswert von 81,7 Mio. EUR zurück. Anders als erwartet, konnte der Umsatzrückgang im zweiten Quartal 2017 nicht gestoppt werden. Daher ist die bisherige Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr aus Sicht des Vorstands enttäuschend. A.S. Création musste im ersten Halbjahr 2017 in der Europäischen Union (EU) deutliche Umsatzrückgänge in Höhe von 12,5 % hinnehmen. Dabei verzeichnete A.S. Création die größten Umsatzrückgänge in Deutschland und in Frankreich, wo eine insgesamt schwächere Nachfrage nach Tapeten und Dekorationsstoffen im Berichtszeitraum zu beobachten war. Die Brutto-Umsätze, die A.S. Création in den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU realisiert, lagen im ersten Halbjahr 2017 erfreulicherweise um 11,0 % über dem Vorjahresniveau. Hierzu hat auch der im Vergleich zum Vorjahr höhere Wert des Russischen Rubels im Verhältnis zum Euro beigetragen.

Fehlende Umsätze und Margenbelastungen führen zu Ergebniseinbruch Die Ertragslage von A.S. Création hat sich im laufenden Geschäftsjahr deutlich verschlechtert. Der unerwartet starke Rückgang der Rohertragsmarge im ersten Halbjahr 2017 aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten bei gleichzeitig intensiviertem Preiswettbewerb hat dazu geführt, dass dem Umsatzrückgang um 6,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017 ein Rückgang des Rohertrages in gleicher Höhe gegenübersteht. Zusätzlich haben hohe Währungsverluste sowie eine noch nicht abschließend optimierte Kostenstruktur dazu geführt, dass A.S. Création für das erste Halbjahr 2017 einen Verlust nach Steuern in Höhe von -2,2 Mio. EUR ausweist, nach einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 5,6 Mio. EUR im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung der Währungseffekte zeigt das Ergebnis nach Steuern einen Rückgang von 3,4 Mio. EUR im Vorjahr auf -0,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017.

Gesamtjahresplanung 2017 wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2017 geht der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Gesamtjahresplanung für 2017, welche ein Umsatzniveau zwischen 155 Mio. EUR und 160 Mio. EUR sowie ein Ergebnis nach Steuern zwischen 4 Mio. EUR und 5 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung von Sondereffekten, wie z.B. Währungsgewinnen oder -verlusten) vorsah, wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden kann. Im Hinblick auf den Umsatz wird das zweite Halbjahr 2017 voraussichtlich durch die Fortsetzung des Verdrängungswettbewerbs gekennzeichnet sein. Der Vorstand von A.S. Création erwartet keine allgemeine Trendwende in den west- und osteuropäischen Tapetenmärkten, die bis zum Ende des Jahres 2017 zu einem signifikanten Anstieg des Tapetenkonsums führen könnte. Daher hat die Verbesserung der Kostenstrukturen eine sehr große Bedeutung für A.S. Création.

Aufgrund der zum gegenwärtigen Zeitpunkt herrschenden außerordentlichen Unsicherheit hinsichtlich der Faktoren, welche die Ertragslage von A.S. Création bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 noch beeinflussen werden, beabsichtigt der Vorstand erst nach Ablauf des dritten Quartals 2017 eine revidierte Planung für das Gesamtjahr 2017 vorzulegen.

Die Zahlen des Konzerns für die ersten sechs Monate 2017 im Überblick:

01.01.-30.- 01.01.-30.- Verän- 06. 06. d. 2017 2016 Umsatz T-EUR 75.732 81.725 -7,3 % Operatives Ergebnis (EBIT) T-EUR -317 5.362 -105,9 % Ergebnis vor Steuern T-EUR -1.768 7.700 -123,0 % Ergebnis nach Steuern T-EUR -2.238 5.615 -139,8 % Ergebnis pro Aktie EUR/Ak- -0,81 2,04 -139,7 tie % Cash-flow T-EUR 2.791 9.963 -72,0 % Investitionen T-EUR 2.949 2.640 11,7 % Abschreibungen T-EUR 3.676 3.882 -5,3 % Anzahl der Mitarbeiter 768 767 0,1 % (Durchschnitt) Gummersbach, 27. Juli 2017

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen: Maik Krämer,

Vorstandsvorsitzender, Vorstand Finanzen und Controlling,

Telefon +49-(0)22 61/542-387, Fax +49-(0)22 61/542-304, E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

Der vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit: Sie können ihn

entweder abrufen über www.as-creation.de oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Börngen, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach, Telefon: +49-(0)22 61/542-350, E-Mail: investor@as-creation.de

27.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

596071 27.07.2017

ISIN DE000A1TNNN5

AXC0070 2017-07-27/08:15