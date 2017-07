Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend wie erwartet ihren Leitzins nicht angetastet. Zugleich kündigte sie an, ihre billionenschwere Bilanz bald abbauen zu wollen. An den Aktienmärkten waren die Auswirkungen dieser Entscheidung entsprechend gering. Mehr Einfluss hat Janet Yellen auf das Währungspaar Euro/Dollar genommen - zum Schaden der DAX-Anleger.

Den vollständigen Artikel lesen ...