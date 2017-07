Die geringe Aktivität am Primärmarkt erweckt den Eindruck als sei dieser nun mit Verspätung doch noch in die Sommerpause geglitten. Gestern kündigte lediglich die NRW.Bank eine geplante Green Bond Emission an. Die deutsche Agency mit expliziter Garantie von Nord Rhein-Westfalen geht ab 28. August für ihre fünfte Green Bond Emission auf Roadshow. Moody's stufte das mit einem öffentlichen Deckungsstock besicherte Covered Bond Programm der Kommunalkredit Austria von Baa2 auf Baa1 hinauf. Die Ratingverbesserung ist unteranderem auf der Überbesicherung im Bereich von derzeit 10% sowie einer weiteren Verbesserung der Währungsinkongruenz hinsichtlich Deckungsstock und ausstehenden Covered Bonds zurückzuführen. Quelle: Raiffeisen...

