Letzte Woche wurde gemeldet, dass General Motors (WKN:1A19CM) die Sommerpause des Orion-Werkes etwas verlängert hatte. Der Grund, warum das so interessant ist, ist, weil dort der Chevrolet Bolt EV, der elektrische Crossover von GM produziert wird.



Einige Fans des Konkurrenten Tesla (WKN:A1CX3T) freuten sich natürlich sehr darüber, weil der Bolt in den letzten 6 Monaten sich anscheinend nicht so gut verkauft. Die Schlagzeilen auf den Tesla-Fanseiten sprachen davon, dass GM die Produktion kürzen würde, weil man die Dinge nicht verkaufen könnte. GM hatte zum damaligen Zeitpunkt Ende Juni wirklich jede Menge davon im Lager herum stehen.



Die Realität sieht aber anders ...

