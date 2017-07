Europas Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Die Aktienkurse profitierten von überwiegend erfreulichen Unternehmenszahlen sowie erneuten Rekorden an der Wall Street. In der europäischen Branchenübersicht gab es zur Wochenmitte fast nur Gewinner. Am besten schlugen sich Technologietitel, deren Subindex um 1,0% zulegte. Er profitierte vom knapp zweiprozentigen Kursanstieg bei STMicroelectronics , nachdem der Halbleiterhersteller gute Quartalsresultate vorgelegt hatte. Medizinaktien wurden vom Kursrutsch von GlaxoSmithKline von fast 2,5% belastet. Die Briten hatten zwar ein gutes Ergebnis für das zweite Quartal vorgelegt, aber das Jahresgewinnziel gesenkt. Ähnlich die Situation bei LafargeHolcim. Trotz guter Zahlen musste die Aktien mehr als...

