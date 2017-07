Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1777 USD. Sie war damit so wertvoll wie seit Januar 2015 nicht mehr. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro über Nacht etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Donnerstag 1,1163 nach 1,1156 CHF am Vorabend. Der US-Dollar veränderte ...

