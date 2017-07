DAX - Die Bullen haben noch eine Chance (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Seit Montag versuchen die Bullen bislang erfolgreich, den vorherigen Abverkauf beim DAX abzubremsen und konnten in dieser Zeit eine Erholung bis an den Widerstand bei 12.300 Punkten vollziehen. Diese Marke war im gestrigen Handel stark umkämpft. Erst in der Nachbörse fiel eine Entscheidung, indem die Verkäufer den Index unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurückdrückten. Damit könnte die Erholung der letzten Tage in den kommenden Stunden in eine weitere Abwärtsbewegung übergehen. Dennoch bleibt den Bullen eine weitere Chance, diesen möglichen Einbruch zumindest zeitlich hinauszuzögern. ...

