Herabstufung im Barometer - in ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,50%-Anleihe der Hörmann Industries GmbH (WKN A2AAZG) aufgrund der rückläufigen Rendite als "durchschnittlich attraktiv" ein.

Aufgrund der hohen Solidität des Unternehmens, der guten betriebswirtschaftlichen Entwicklung sowie des positiven Ausblicks in Verbindung mit der leicht unterdurchschnittlichen Rendite von 2,81% p.a. (auf Kursbasis 106,50% am 26.07.2017) bewertet die KFM die Hörmann-Anleihe 2016/21 (A2AAZG) als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen). Im letzten Anleihen-Barometer zur Hörmann-Anleihe 2016/21 im November 2016 verteilte die KFM noch 3,5 Sterne, weil das Investement aufgrund eines niedrigeren Kurswertes beim Kauf zum damaligen Zeitpunkt eine größere Rendite versprach (Rendite von 4,03% p.a. auf Kursbasis 102,10% am 22.11.2016).

Hörmann-Anleihe mit Call-Option

ANLEIHE CHECK: Die im November 2016 emittierte Anleihe der Hörmann Industries GmbH (vormals Hörmann Finance GmbH) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 21.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 21.11.2021. Der Emissionserlös von 30 Millionen Euro diente im Wesentlichen zur vorzeitigen Ablösung der Alt-Anleihe ...

