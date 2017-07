Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed will Bilanz "relativ bald" verkleinern

Der Offenmarktauschuss FOMC der US-Notenbank will mit der geplanten Verkleinerung der Bilanzsumme recht bald beginnen. Im Statement nach dem jüngsten Meeting heißt es: "Der Ausschuss geht davon aus, dass der Plan zur Normalisierung der Bilanz relativ bald beginnen kann." Der Offenmarktausschuss ließ seine Geldpolitik ansonsten wie erwartet unverändert und änderte auch an seinem Ausblick für die Entwicklung der Leitzinsen nichts. Wie erwartet bleibt der Tagesgeldzielsatz bei 1,00 bis 1,25 Prozent, und die Einnahmen aus fällig werdenden Wertpapieren werden vorerst weiter reinvestiert

GfK: Deutsches Konsumklima hellt sich weiter auf

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich entgegen den Erwartungen erneut verbessert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für August einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,8 von 10,6 Punkten im Vormonat. "Damit bleibt die Konsumstimmung in Deutschland weiterhin klar aufwärts gerichtet", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen im Monatsvergleich unveränderten Wert von 10,6 Zählern erwartet.

Südkoreas Wachstum schaltet einen Gang zurück

Das Wachstumstempo hat sich in Südkorea im zweiten Quartal nach einem starken Jahresstart verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent, nachdem die Rate in den ersten drei Monaten noch bei 1,1 Prozent gelegen hatte. Der von der Bank of Korea genannte Anstieg entspricht exakt den Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte. Die Wirtschaftsentwicklung bleibt damit auf dem Weg zu einem soliden Wachstum im laufenden Jahr, auch gestützt durch die Stimulierungsmaßnahmen der Regierung.

Brasilianische Notenbank senkt Leitzins unter 10 Prozent

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins Selic zum ersten Mal seit fast vier Jahren in den prozentual einstelligen Bereich gesenkt. Der geldpolitische Ausschuss (Copom) der Banco Central do Brasil senkte den Leitzins Selic auf 9,25 von 10,25 Prozent. Die maue wirtschaftliche Erholung hält die Inflation Brasiliens im Zaum. Die Teuerung war im Juni gegenüber dem Vorjahr auf 2,78 von 8,93 Prozent gefallen. Damit liegt die Inflation unter dem Ziel der Notenbank, das auf 4,5 Prozent plus/minus 1,5 Prozentpunkte lautet.

Deutschlands Bauern bangen wegen Dauerregens um die Ernte

Die Landwirte bangen wegen des Regenwetters in Deutschland um ihre Ernte. Wegen des Dauerregens komme es zu "Qualitätsschäden, und es droht auch zu einem Mengenproblem zu werden", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV), Bernhard Krüsken, der Passauer Neuen Presse. "Je länger sich der Regen hinzieht, desto problematischer wird es." Die Ernte sei bis auf weiteres abgebrochen worden.

Zwei Bundeswehrsoldaten bei Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen

Bei dem Absturz eines Kampfhubschraubers im Norden Malis sind zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Es bestehe "die traurige Gewissheit", dass die beiden Besatzungsmitglieder gestorben seien, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwochabend in Berlin. Die Soldaten waren für die UN-Mission Minusma im Einsatz. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar.

NORWEGEN

Mai Arbeitslosenquote bereinigt 4,3%

Mai Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,5%

SCHWEDEN

Juli Verbrauchervertrauen 102,2 (Juni: 102,5)

Juli Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 103,0

