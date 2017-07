USU-Geschäftsbericht gewinnt Gold Award

Möglingen, 27. Juli 2017.

Mit Gold dekorierte die League of American Communications Professionals (LACP) im kalifornischen San Diego den USU-Geschäftsbericht 2016 in der Kategorie "Software". Damit erzielte der USU-Jahresreport im diesjährigen Wettbewerb der weltweit besten Geschäftsberichte erneut einen Spitzenplatz. Bei LACP wurden etwa 1.000 Beiträge aus über 20 Ländern eingereicht und nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Die LACP Awards zählen zu den wichtigsten internationalen Wettbewerben für Corporate Communications überhaupt. In der Gesamtwertung aller eingereichten Berichte aus unterschiedlichen Branchen erreichte USU für den Bereich EMEA den 57. Platz.

Die Jury - besetzt mit internationalen Kommunikationsexperten - vergab für den USU-Geschäftsbericht 98 von 100 möglichen Punkten. Damit belegte USU in der Wettbewerbskategorie "Technology - Software" den zweiten Platz. USU erhielt für den ersten Eindruck, den Text- und Erzählstil, das Titelbild, den Finanzbericht, die Klarheit der Kernbotschaften sowie für den Informationswert jeweils die volle Punktzahl.

Der Geschäftsbericht 2016 der USU Software AG ist anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gesellschaft den USU-Mitarbeitern gewidmet. So werden auf über 40 Doppelseiten USU-Kollegen " auf Augenhöhe" vorgestellt. Aus den Anregungen der Mitarbeiter wurden außerdem 40 Szenarien gestaltet - und immer mit der Frage "Was wäre .?" eingeleitet. Die durchlaufenden Jahreszahlen von 1977 bis heute spiegeln darüber hinaus Meilensteine der USU- und IT-Geschichte wider.

"Der Geschäftsbericht 2016 ist auch eine Hommage an unsere Mitarbeiter für 40 Jahre USU. Besonders deshalb freue ich mich über die hohe Auszeichnung bei diesem international größten Wettbewerb in der Finanzberichterstattung", kommentiert Bernhard Oberschmidt, Vorstandsvorsitzender der USU Software AG, das gute Abschneiden.

Ausgezeichnet wurde damit auch die hervorragende Arbeit der beteiligten Experten: Der Reutlinger Journalist Raimund Vollmer agierte dabei als Ideengeber und prägte durch seinen ebenso prägnanten wie unterhaltsamen Stil den Inhalt des Geschäftsberichtes. Und für die ausdrucksstarke Typografie und kreative Gestaltung zeichnete die Asperger Agentur freework Grafik-Design verantwortlich.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar.

USU Software AG

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., BIG Social Media GmbH, EASYTRUST SAS, LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie unitB technologies GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

Weitere Informationen: https://www.usu-software.de/

