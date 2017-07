Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)--Die finnische Nokia hat im zweiten Quartal ihren Nettoverlust verringert, verfehlte aber die Analystenschätzungen und warnte davor, dass der Markt für Netzwerke dieses Jahr kräftiger in die Knie gehen dürfte als bislang erwartet.

Der Nettoverlust sank auf 437 Millionen von 665 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten waren von lediglich 133 Millionen Euro an Fehlbetrag ausgegangen. Der bereinigte, nicht nach dem IFRS-Rechnungslegungsstandard ermittelte Nettogewinn kletterte jedoch von 194 Millionen auf 449 Millionen Euro.

Nokias Netzwerkgeschäft als Ganzes verzeichnete einen Rückgang um 5 Prozent. Der Umsatz aus den mobilen Netzwerken verringerte sich nach einem starken ersten Quartal, was vor allem Einbußen in Europa, China und Nordamerika geschuldet war. Das Festnetz-Geschäft verzeichnete vor allem in Asien-Pazifik, Latein- und Nordamerika Rückgänge.

Die operative Marge im Netzwerkgeschäft verbesserte sich derweil von 6,0 auf 8,2 Prozent. Zugleich halten die Finnen an ihrer Jahresprognose von 8 bis 10 Prozent operativer Marge für die Sparte fest. Der Konzernumsatz betrug 5,62 Milliarden nach 5,58 Milliarden Euro im Vorjahr und rangierte damit nur geringfügig über den vom Markt erwarteten 5,59 Milliarden Euro. Die bereinigte Bruttomarge legte von 38,9 auf 41,7 Prozent zu.

