Düsseldorf - Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank von Brasilien hat gestern erneut den Leitzins gesenkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Währungshüter hätten dabei den SELIC-Schlüsselzins von 10,25% auf 9,25% zurückgenommen. Ein derartiger Schritt sei im Vorfeld mehrheitlich von den Marktteilnehmern erwartet worden. Im Anschluss an die Entscheidung hätten die Notenbanker aber erklärt, man wolle bei den weiteren Zinsentscheidungen stärker die politischen und konjunkturellen Entwicklungen berücksichtigen. Zuletzt hätten die Unsicherheiten über den Fortgang der Sozialreformen und das wirtschaftliche Wachstumsumfeld zugenommen. Mit Blick auf den stark disinflationären Preistrend in Brasilien und die dadurch weiter fallenden Inflationserwartungen bleiben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt - trotz der jüngsten Äußerungen der Zentralbank - bei ihrer Prognose für den Leitzins von 7,50% zum Jahresende 2017. Zum Ende kommenden Jahres würden sie einen Satz von 7,00% erwarten. (27.07.2017/alc/a/a)

