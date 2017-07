Unterföhring (ots) -



Unternehmergeist, eine starke Geschäftsidee und das Ziel klar vor Augen: Viele Menschen in Deutschland träumen davon, eine Firma zu gründen und ihr eigener Chef zu werden. Doch was, wenn die Vision seit Jahren existiert, aber der Mut zur Umsetzung fehlt? Oder das Wissen? Oder das Geld? Einer, der diesen Traum jetzt wahr werden lassen will, ist der bekannte Investor und erfolgreiche Unternehmer Carsten Maschmeyer: Bei "Das ist deine Chance" (AT) sucht er in SAT.1 Deutschlands bestes Gründer-Talent. Carsten Maschmeyer wird in der neuen Sendung nicht nur Investor und Kapitalgeber sein, sondern auch respektvoller Mentor: "Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert", sagt Maschmeyer. "Diesen Gründergeist will ich wecken und glaube fest daran, dass die Person wichtiger ist als das Produkt." SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Carsten Maschmeyer bringt als Selfmade-Unternehmer einen Erfahrungsschatz mit, der seinesgleichen sucht - welchen besseren Mentor für zukünftige Gründer könnte es geben? Viele Menschen in Deutschland haben richtig gute Ideen. Das kann auch die allein erziehende Mutter sein, in deren Kopf seit Jahren eine tolle Idee rumschwirrt, oder der kreative Azubi, der überzeugt davon ist, mit seinem Gründungstalent die Geschäftswelt revolutionieren zu können." Für eine Bewerbung bei "Das ist deine Chance" (AT) sind kein Kapital, keine Mitarbeiter, nicht mal ein Business-Plan nötig. Nur der individuelle Unternehmergeist und die Idee der Gründer-Talente zählen. Egal mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung oder welcher technischen Innovation - die Bewerber sollen dem Investor zeigen, dass sie kreativ und kommunikativ sind, mentale Stärke besitzen und für ihre Vision brennen. Unter Anleitung eines hochkarätigen Experten-Teams müssen sie in verschiedenen Challenges beweisen, dass sie ihre Geschäftsidee und unternehmerischen Fähigkeiten von Woche zu Woche weiterentwickeln und verbessern können. Dem Sieger stellt Carsten Maschmeyer das nötige Startkapital zur Verfügung und gründet als Mentor mit diesem zusammen eine Firma.



Die Dreharbeiten beginnen im Herbst 2017, die Ausstrahlung ist im Frühjahr 2018 geplant. Produziert wird die Sendung von der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH.



Bewerber können sich ab sofort unter www.sat1.de/gruender-gesucht melden.



