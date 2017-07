DAX - Auf dem Weg zu neuen Tiefs?

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® kam gestern nicht über den angesprochenen Widerstandsbereich bei "12.330/40 Punkten" hinaus. Heute Morgen setzt dem deutschen Börsenbarometer die EUR-Stärke zu: Der Index fällt zum Handelsstart deutlich und notierte zeitweise unterhalb von 12.240 Punkten.

An der charttechnischen Einschätzung von gestern hat sich nichts Wesentliches geändert: "Erst ein Stundenschlusskurs nördlich von 12.330 Punkten bringt die Bullen entscheidend vorwärts. Bis dahin ist die jüngste Aufwärtsbewegung tendenziell nach wie vor lediglich eine technische Erholung im übergeordneten Abwärtsimpuls. Ausgehend vom genannten Widerstandsbereich muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle in Richtung 12.100 Punkte gerechnet werden. Oberhalb von 12.330/40 Punkte ist dieses kurzfristig bärische Szenario erst einmal hinfällig." Die Schwäche am Morgen könnte bereits der erste Schub in Richtung neuer Tiefs unterhalb von 12.150 Punkten gewesen sein.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.07.2017 - 27.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.07.2012 - 27.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

