Keiner der großen Agrarchemiekonzerne schneidet so schlecht ab wie Bayer. Damit steigt die Abhängigkeit vom Medikamentengeschäft. Doch auch dort läuft nicht alles rund.

Das soll die Zukunft sein. Bessere Pflanzenschutzmittel, neue Saatgutsorten, digitale Lösungen für Landwirte - so will Bayer helfen, dass die Äcker der Welt wieder mehr Frucht tragen und der Hunger bekämpft wird. Weil das Geschäft mit der Landwirtschaft so viel Gutes verheißt - geschäftlich wie gesellschaftlich - will Bayer ja auch den US-Konzern Monsanto übernehmen.

Vor der verheißungsvollen Zukunft steht allerdings die bittere Realität. Das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln läuft derzeit miserabel - kein anderer der weltweit großen Agrarchemiekonzerne schneidet bislang so schlecht ab wie Bayer. Weil vor allem in Brasilien, dem zweitwichtigsten Agrarmarkt der Welt, die Verkäufe hinter den optimistischen Erwartungen zurückblieben, musste der Konzern Ende Juni eine Gewinnwarnung herausgeben: Durch die Schwäche im Agrargeschäft wird das Bayer-Ergebnis mit 300 bis 400 Millionen Euro belastet.

Wie schlecht die Sparte dasteht, zeigen auch die Quartalszahlen, die Bayer aktuell veröffentlicht hat: Danach reduzierte sich bei Bayer Crop Science, wie Bayer sein Agrarsegment nennt, der Umsatz zwischen April und Juni um 14 Prozent, das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen rauschte um 52 Prozent nach unten.

Zwar haben auch andere Unternehmen wie BASF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...