Von Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller Diageo hat sein Geschäftsjahr mit verbesserten Gewinnen abgeschlossen. Aus diesem Grund hob das Unternehmen sein Ziel für das Gewinnmargenwachstum an. Der weltgrößte Produzent von hochprozentigen Getränken profitierte von güngstigen Wechselkurseffekten. Das resultierte in einem breitangelegten Absatzwachstum in allen größeren Regionen.

Der Konzern hinter Marken wie Johnnie Walker, Guiness und Smirnoff-Wodka legte einen Anstieg seines operativen Gewinns - ohne Einmalposten - um 20 Prozent auf 3,6 Milliarden Pfund oder rund 4 Milliarden Euro vor. Auf dieser Basis verbesserte sich der Gewinn je Aktie von 0,89 auf 1,09 Pfund.

Auf einer organischen Basis, aus der Wechselkursschwankungen und Übernahmen herausgerechnet sind, verbesserten sich die Nettoumsätze um 4 Prozent auf 12,05 Milliarden Pfund. Die Umsatzvolumina legten nur leicht um 1 Prozent zu. Der Großteil dieses Zuwachses kam durch Preiserhöhungen in die Kasse. Die operativen Margen gingen auf organischer Basis um 37 Basispunkte nach oben. Diageo konnte vor allem wieder in Nordamerika punkten, wo es längere Zeit mau aussah. Nordamerika ist der größte und profitabelste Markt für Diageo.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/axw/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 05:19 ET (09:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.