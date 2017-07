27.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Amtlicher Handel ISIN Wertpapier Geschäftsjahr Dividende Kest Ex-Tag record date Zahltag Zahlstellen in EUR AT0000818802 DO & CO 2016/17 0,85 27,5% 31.07.2017 01.08.2017 14.08.2017 UniCredit Bank AustriaDie Orders werden für erloschen erklärt und...

Den vollständigen Artikel lesen ...