Rückblick CTRIP, VTG und CELGENE

Am 03.06.2017 erschien die Ausgabe "CTRIP - Neues Allzeithoch voraus?" (klicken Sie auf den Link, um die damalige Ausgabe nachzulesen).

Wie in dem damals präferierten Szenario erwartet, testeten die Bullen den Ausbruch aus der eingezeichneten Konsolidierungszone (blaues Rechteck). Das Potential für weitere Anschlusskäufe war jedoch begrenzt, denn die obere Linie des aufwärtsgerichteten Trendkanals (siehe Tageschart) stellte wie beschrieben einen Widerstand dar. Daraufhin fiel der Wert in den Konsolidierungsbereich zurück. Hier sammelten die Bullen innerhalb des grün eingezeichneten Trendkanals und oberhalb der unterstützenden 50 USD-Marke neue Kraft. Heute schafften Sie mit einer +3% Kerze den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch.

Am 14.06.2017 stellte ich Ihnen VTG vor: "VTG - Das sieht stark aus!".

Das bullische Bild im Wochen- und Tageschart wurde wie erwartet auf der Oberseite aufgelöst. Meine vorgestellten Zielzonen - kurzfristig bei 34,50 und übergeordnet bei 37 bis 38 - wurden allesamt erreicht und sogar deutlich übertroffen. Unterstützt von positivem Newsflow steigt die Aktie seit mittlerweile neun Wochen von einem Allzeithoch zum nächsten.

Am 21.06.2017 erschien die Ausgabe "CELGENE - Starker Ausbruch!".

In der Analyse zum Tageschart schrieb ich: [...] Die horizontale Widerstandszone wurde heute mit viel Dynamik gebrochen.

Sollten die Bullen nun kurz verschnaufen, könnte ein Re-Test oder Pullback an die ehemalige Widerstandszone als Einstiegschance genutzt werden. [...]

Fast punktgenau verlief mein präferiertes Szenario (grau gestrichelte Pfeile im Tageschart), denn die Bullen ließen nach dem Ausbruch einen Pullback an die ehemalige Widerstandszone zu, die fortan als Unterstützung fungiert. Dieses Kräftesammeln gab den Käufern eine zweite Einstiegsmöglichkeit im Bereich von 129 - 130 USD. Von dort aus setzte sich die Aufwärtsbewegung um mittlerweile +7,5% fort. Der Test des Allzeithochs aus Juli 2015 bei 140,72 steht nun unmittelbar bevor.

