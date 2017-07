Der potenzielle Investor soll die Qatar Foundation sein. Der vorläufige Insolvenzverwalter von Solarworld wollte den Bericht nicht kommentieren, zeigte sich zuvor aber optimistisch, dass es eine kurzfristige Rettung zumindest für die Produktionsstätten in Freiberg und Arnstadt geben könnte.Nach einer Meldung von Reuters soll es sich bei dem potenziellen Interessenten für die Produktionsstätten von Solarworld in Deutschland um die Qatar Foundation handeln. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur von einem Insider. Die Stiftung aus Katar hält 29 Prozent der Anteile an der insolventen Solarworld AG. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...