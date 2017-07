Es gibt kein "Schema F" für die Finanzmärkte, die Mischung macht's. Eine Gemeinsamkeit der fünf stärksten Mischfonds der letzten fünf Jahre sind jedoch die hohen Aktienquoten und flexible Anlagestrategien.

Deutsche Asset Management schafft es mit dem Dynamic Opportunities Mischfonds (ISIN: DE0009848077) in die Top-Fünf der stärksten Mischfonds in den vergangenen fünf Jahren. Der Fonds investiert in zukunftsträchtige Unternehmen Europas. Es werden Firmen ausgewählt, die besonders bei Ihrer Marktstellung, Wachstumspotential und langfristiger Unternehmensstrategie hohen Ansprüchen genügen. Die Aktienquote liegt bei knapp 60 Prozent. Neben Renten und anderen Investmentfonds sind auch Rohstoffe mit vier Prozent im Fondsvolumen enthalten. Investiert wird auf der ganzen Welt, überwiegend jedoch in Healthcare-Unternehmen (15 %), Finanz-Titel (7 %), Grundstoffe (7 %) und nicht-zyklische Konsumgüter (6 %).

