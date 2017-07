Schwarzach am Main - Die ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) hat in den vergangenen Wochen einiges abbekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Der Grund: Gleich mehrere Analysten hätten den Daumen gesenkt. Insbesondere der TV-Werbemarkt bereite den Analysten Sorgen. Die Mehrheit rechne daher mit schwachen Q2-Ergebnissen. Einige Häuser, darunter Goldman oder HSBC, würden allerdings weiterhin zum Kauf raten. Sie würden mit einer Erholung im zweiten Halbjahr rechnen. Nicht zu vergessen gelte die günstige Bewertung und die attraktive Dividendenrendite. Wer daher den Kurssturz zum Einstieg nutzen möchte, im Vorfeld der Zahlen (3. August) aber nicht aufs Ganze gehen wolle, könnte einen Blick auf eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000CV0RYW8/ WKN CV0RYW) der Commerzbank werfen. Der Basispreis sei 8,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs eingezogen worden. Der Zins betrage 4,5 Prozent p.a. (Ausgabe 29/2017) (27.07.2017/alc/n/a)

