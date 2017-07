Die Wertpapierexperten der Credit Suisse heben in einer Studie zur Telekom Austria das Kursziel für die Aktien des Konzerns von 7,29 Euro auf 7,5 Euro an. Das "Outperform"-Rating bestätigen die Analysten.

Der Experte Jakob Bluestone bewertet die Wertpapiere als "attraktiv". Operativ streicht er für das zweite Quartal ein Wachstum des Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5 Prozent hervor. Hinzu kommt, dass in den meisten Zentral- und Osteuropäischen Märkten steigende Erlöse und ein EBITDA-Wachstum für Rückenwind sorgen könnten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten 0,48 Euro (zuvor: 0,44 Euro) für 2017, sowie 0,51 (0,48) bzw. 0,55 (0,52) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 0,05 Euro für die nächsten drei Geschäftsperioden.

Am Donnerstag notierten die Telekom-Austria-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,24 Prozent bei 7,45 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000720008