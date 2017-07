DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas baut ihre Marktposition in Spanien weiter aus und übernimmt bis zu 103 Filialen und die Internethandel-Plattform des Rivalen Perfumerias If. "Damit wird Douglas zur klaren Nummer 1 in der spanischen Beauty-Branche", sagte Firmenchefin Isabelle Parize am Donnerstag. Erst vor wenigen Wochen schloss Douglas die Übernahme der Parfümeriekette Grupo Bodybell mit 223 Filialen in Spanien ab.

Der Verkaufsvertrag für Perfumerias If sei am Donnerstag unterzeichnet worden, berichtete Douglas. Das Unternehmen ist vor allem im wirtschaftsstarken Norden Spaniens vertreten. Verkäufer der Kette ist die spanische Handelsgruppe Eroski. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Douglas ist aktuell dabei, sein Auslandsgeschäft zu stärken. Erst kürzlich hatte die Gruppe den Kauf der italienischen Parfümerieketten Limoni und La Gardenia bekanntgegeben. Nach Abschluss der drei angekündigten Übernahmen wird Douglas europaweit über 2400 Parfümerien in 19 Ländern und zahlreiche Online-Shops betreiben./rea/DP/she

