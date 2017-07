transtec AG: Insolvenzverfahren eröffnet

DGAP-Ad-hoc: transtec AG / Schlagwort(e): Insolvenz transtec AG: Insolvenzverfahren eröffnet 27.07.2017 / 12:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mit Beschluss vom 27.07.2017 hat das Amtsgericht Tübingen das Insolvenzverfahren über das Vermögen der transtec AG eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Holger Leichtle aus Stuttgart bestellt. Die bisher bestehende Eigenverwaltung hat das Amtsgericht Tübingen wegen der geringen Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung aufgehoben. Es ist vorgesehen, die vorhandenen Kundenaufträge noch ordnungsgemäß abzuarbeiten. Zu diesem Zweck bleibt der CEO Mario Kuhn bis auf Weiteres für die transtec AG tätig.

