FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Hochstufung von "Halten" auf "Kaufen" durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser haben sich Washtec -Aktien am Donnerstag an die Spitze des Kleinwerteindex SDax gesetzt. Die Papiere des Herstellers von Autowaschanlagen legten um 4,97 Prozent auf 67,60 Euro zu. Damit verließen die Aktien den am 12. Juni begonnenen kurzfristigen Abwärtstrend zumindest vorerst nach oben, der bei etwa 66 Euro verläuft.

"Der Markt scheint die mittelfristigen Potenziale bei Wachstum und Margen zu unterschätzen", begründete Analyst Aliaksandr Halitsa das positive Votum in seiner Studie. Er hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro an.

Der Kurs hatte sich seit Anfang 2015 nahezu versechsfacht und Anfang Juni knapp unter 74 Euro seinen bisherigen Höchststand erreicht. Seitdem korrigierte das Papier die rasante Aufwärtsbewegung wieder etwas./bek/mis/fbr

ISIN DE0007507501

AXC0171 2017-07-27/12:34