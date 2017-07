Möchstest Du mehr zum Thema Internet der Dinge und Industrie 4.0 erfahren? Dann ist die Aktienanalyse von Telit Communications vielleicht interessant für Dich!Telit Communications PLC ist ein am Londoner Börsensegment AIM (Alternative Investment Market) notiertes und in Italien ansäßiges Unternehmen, mit einem wichtigen Forschungzentrum in Tel Aviv und weiteren Zentren weltweit wie Hamburg, Seoul oder Chicago.Die weltweite Vernetzung ist bei Telit eine gelebte Unternehmensphilosophie. Denn Telit gilt als ein globaler Marktführer im Wachstumssektor Internet der Dinge.Darum habe ich mir einmal die wichtigsten Bausteine für eine relevante Aktienbewertung herausgesucht.Viele Lösungen und Möglichkeiten des Internets der Dinge lassen sich heute nur erahnen, es ist das Herzstück der dritten industriellen Revolution, die auch als Industrie 4.0 bezeichnet wird.Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.Selbstfahrende Autos, Kühlschränke, ...

