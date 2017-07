Bonn - An den Märkten kam es Ende Juni zu einer ausgeprägten Neubewertung von Anleihen, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei dabei innerhalb weniger Tage von etwa 0,25% auf knapp 0,50% gestiegen. Die Aufwärtsbewegung habe bis Mitte Juli angehalten, wobei die Bundrendite mit 0,64% den höchsten Wert seit Ende 2015 erreicht habe. Bei Anleihen anderer EWU-Staaten sei eine ähnliche Entwicklung zu beobachten gewesen. Gegenüber US-amerikanischen Treasuries und britischen Gilts habe sich der Renditeabstand im genannten Zeitraum dagegen etwas eingeengt, da deren Renditen weniger stark gestiegen seien als die europäischer Staatsanleihen. In der zweiten Julihälfte seien die Renditen wieder leicht zurückgegangen. Aktuell würden zehnjährige Bundesanleihen bei 0,55% rentieren.

