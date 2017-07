FMW-Redaktion

Die heute Morgen veröffentlichten Zahlen der Deutschen Bank sahen auf den ersten Blick ja ganz schick aus. Aber eben nur auf den ersten Blick! Beim zweiten Blick ist den geneigten Investoren nämlich aufgefallen, dass sich in den Zahlen im Grunde das ganze Drama der Deutschen Bank verbirgt: zwar stieg der Profit, aber nur deshlab, weil die Bank stark an der Kostenschraube gedreht hatte. Der Umsatz war stark rückläufig, und was der Bank fehlt ist schlicht ein Geschäftsmodell!

Bislang schrumpft die Bank einfach - mehr nicht. Woher soll die Wende kommen? In welchen Märkten will und kann sich die Deutsche Bank positionieren?

Die Rückgänge bei den Zahlen sind beträchtlich: die größte Sparte, das Investement-Banking, verbuchte einen Umsatzrückgang von -16%. Im Privatkundengeschäft ging es um -7% nach unten - kein Wunder, wenn man immer mehr Filialen schließt ...

