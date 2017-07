Bad Homburg (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument zur Studie von Dimension Data liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Die digitale Transformation am Arbeitsplatz schreitet voran - und damit einhergehend auch die Umsetzung neuer Arbeitsplatzkonzepte, wie eine neue Studie von Dimension Data zeigt. Flexible Arbeitsplätze sowie der Einsatz von innovativen Analyse-Technologien und künstlicher Intelligenz nehmen laut der Studie "Digital Workplace Report: Transforming Your Business" zu. Allerdings verfügen 60 Prozent der befragten Unternehmen weltweit über keine ausformulierte Strategie, wie sie Technologien für einen digitalen Arbeitsplatz zu ihrem Vorteil einsetzen.



Unternehmen wollen mit der Umsetzung der digitalen Transformation vor allem Wettbewerbsvorteile erzielen und ihre Geschäftsprozesse optimieren - das zeigt die aktuelle Studie Digital Workplace Report: Transforming Your Business von Dimension Data. Der Bericht beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie sich Arbeitsplätze in Unternehmen von einer klassischen Büroumgebung hin zu digitalen Arbeitsplätzen entwickeln. Dabei wird deutlich, dass flexiblere Arbeitsweisen bei der Digitalisierung eine wachsende Rolle spielen. So geben 40 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie Mitarbeiter beschäftigen, die Vollzeit von zu Hause arbeiten. Es wird geschätzt, dass dieser Anteil innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 56 Prozent steigt.



Für den Bericht wurden weltweit 850 Führungskräfte aus Wirtschaft und IT befragt. Die Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern repräsentieren verschiedene Branchen aus insgesamt 15 Ländern, verteilt auf 5 Kontinente. Die Studie zeigt auch die wachsende Bedeutung von innovativen Analyse-Methoden. So gehen 25 Prozent der Führungskräfte davon aus, dass noch innerhalb dieses Jahres neuartige Tools zur Analyse des Arbeitsplatzes, Augmented-Reality-Technologien sowie Micro-Learning, also das Lernen in kleinen Lerneinheiten, eine große Rolle spielen werden. Die Mehrheit dieser Führungskräfte plant auch, künftig in derartige Technologien zu investieren.



Andreas Weingarten, General Manager Sales von Dimension Data in Deutschland: "Eine Vielzahl an neuen Technologien hat in den letzten Jahren einen umfassenden Wandel der Arbeitsplätze in Deutschland angestoßen. Die meisten Unternehmen - darunter auch die großen - wissen allerdings noch nicht, wie sie die neuen technologischen Möglichkeiten zu ihrem Vorteil nutzen können. Um im Fachkräfte-Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren, sollten sie auf externe Kompetenzen zurückgreifen. Das haben die Unternehmen immerhin bereits erkannt: 66 Prozent der Führungskräfte benötigen externe Partner, um neue Arbeitsplatztechnologien zu planen, zu entwickeln, einzuführen und zu nutzen. Hier setzen wir an und unterstützen von der Beratung, über die Erarbeitung einer individuellen Strategie bis hin zur erfolgreichen Umsetzung."



Eine erfolgreiche Implementierung von neuen Arbeitsweisen trägt laut der Studie spürbar zum Geschäftserfolg bei. So gaben 52 Prozent der Befragten an, dass sie die Zeit bis zur Marktreife von Produkten verkürzen konnten. 51 Prozent sehen Erfolge bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern und 45 Prozent konnten durch den Wandel ihren Kundenservice verbessern.



Klicken Sie hier: http://bit.ly/2vacVHO um den Bericht Digital Workplace Report: Transforming Your Business von Dimension Data herunterzuladen und eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse zu erhalten.



Über Dimension Data



Dimension Data befähigt Unternehmen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die Digitale Transformation im Unternehmen umzusetzen. Der IT-Dienstleister begleitet seine Kunden in allen Phasen des technologischen Wandels, wobei der Fokus auf digitalen Infrastrukturen, Hybrid Cloud, Digital Workplaces und Cybersecurity liegt. Dimension Data ist offizieller Technologiepartner der Amaury Sport Organisation, Ausrichter der Tour de France, und Titelpartner des südafrikanischen Radrennteams Dimension Data/Qhubeka. Mit einem Umsatz von 7,4 Mrd. US-Dollar und Niederlassungen in 49 Ländern ist Dimension Data seit 2010 Teil der NTT Group. Zur NTT Gruppe in Deutschland gehören neben Dimension Data die Unternehmen Arkadin, e-shelter, itelligence, NTT Communications, NTT DATA und NTT Security. In Deutschland repräsentiert die NTT Gruppe rund 5.300 Mitarbeiter und einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen zur globalen NTT Group finden Sie auf www.ntt-global.com.



Weitere Informationen unter: Web: www.dimensiondata.com/de Twitter: https://twitter.com/DimensionDataDe



OTS: Dimension Data Germany AG & Co. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23295 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23295.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:



Dimension Data Germany Thomas Gambichler Manager Marketing & PR Tel.: +49 (0) 6172 6808-214 Mobil: +49 (0) 162 2514 676 E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.com