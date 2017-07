Bis zu 14% Rendite auf BHP Billiton - Memory Express Pro-Zertifikat

Zahlreiche Rohstoffpreise sind seit Jahren im Rückwärtsgang. Das hat gleichzeitig die Minengesellschaften unter Druck gebracht. Bei BHP Billiton verschärften noch hausgemachte Probleme die Situation. Doch die jüngsten Entwicklungen haben die Aktie des weltgrößten Minenbetreibers wieder stabilisiert.



Lange Zeit galten die Aktien von Minengesellschaften nicht als die Favoriten an der Börse. Eine jahrelange Rohstoffschwäche belastete die Branche und auch das vergleichsweise magere Wachstum in China in den vergangenen Jahren bremsten die Titel aus. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 mit den weltweit größten Minenunternehmen kommt in diesem Jahr auch kaum vom Fleck, dieser verlor von Februar bis Mitte Juni sogar deutlich.



BHP konnte mit seinen jüngsten Unternehmensergebnissen und Verkaufsambitionen punkten. Dabei soll das von einem Streik in Südamerika betroffene Kupfergeschäft im kommenden Fiskaljahr wieder kräftig zulegen, die Eisenerzproduktion dagegen nur moderat. Die Ölproduktion wird wie im Vorjahr rückläufig erwartet, allerdings soll das Minus verringert werden können. Das Ölgeschäft stand auch zuletzt bei Anteilseignern in der Kritik. So forderten Hedgefonds die US-Ölaktivitäten zu verkaufen, um den Aktienkurs zu beflügeln. Eine Entscheidung hierüber könnte in den nächsten Monaten fallen.





Quanto Memory Express Pro Zertifikat - WKN TD9C11



Das währungsgesicherte Memory Express Pro-Zertifikat mit der WKN TD9C11 hat eine maximale Laufzeit von drei Jahren und bietet einen jährlichen Bonusbetrag von 4,85 Euro an.





Wann erzielt der Anleger eine positive Rendite?



Liegt der Kurs der BHP Billiton-Aktie auf oder über der jeweiligen Einlösungsschwelle am jeweiligen Bewertungstag, endet die Laufzeit vorzeitig. Sollte es an beiden Bewertungstagen nicht zu einer Einlösung gekommen sein, erhalten Anleger am finalen Bewertungstag am 28.07.2020 den Einlösungsbetrag (100 EUR) plus den Bonusbetrag zuzüglich nicht gezahlter Bonusbeträge, wenn der BHP-Billiton-Aktienkurs über der Barriere liegt. Sie entspricht 65 Prozent des Schlusskurses der BHP Billiton-Aktie am 28.07.17 .



Wann erleidet der Anleger einen Verlust?



Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag auf oder unterhalb der Barriere, partizipieren Anleger 1:1 an der negativen Wertentwicklung der BHP-Billiton-Aktie. Der Einlösungsbetrag beträgt dann weniger als 100 Euro. Der Anleger erleidet ohne Berücksichtigung der Bo-nusbeträge einen Totalverlust, wenn die BHP Billiton-Aktie am 28.07.20 (Letzter Bewertungstag) bei 0,00 GBP notiert.



Die vollständigen Produktbeschreibungen finden Sie hier. Wenn Sie Fragen zu dem Quanto Memory Express Pro Zertifikat haben zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Kostenlose Infoline: 0800 / 4000 910 I E-Mail-Adresse: zertifikate@hsbc.de.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



