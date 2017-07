Bad Marienberg - Der Verwaltungsrat der Bruno Piatti AG, Dietlikon, Schweiz (ehemals AFP Küchen AG), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ALNO AG (ISIN DE0007788408/ WKN 778840), hat in seiner heutigen Sitzung der Beantragung einer Eröffnung der provisorischen Nachlassstundung für die Bruno Piatti AG zugestimmt, so die ALNO AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...