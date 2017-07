Schwarzach am Main - Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) hat dank höherer Zuckerpreise im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung von fast 40 Prozent hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die Erlöse seien um knapp elf Prozent auf 1,783 Mrd. Euro gestiegen. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe der MDAX-Konzern bestätigt. An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Für Unsicherheit sorge die Ende September auslaufende Zuckermarktordnung in der EU. Experten würden davon ausgehen, dass sich die Zuckerpreise zunächst einmal abschwächen würden - die genauen Auswirkungen seien unklar. Mit einer Aktienanleihe (ISIN DE000TD9SZV9/ WKN TD9SZV) von HSBC könnten sich Anleger vor negativen Überraschungen schützen. Die Barriere, die am Laufzeitende die Rückzahlung zur Nominale sichere, liege aktuell rund 23 Prozent entfernt. Die Renditechance betrage fünf Prozent. (Ausgabe 29/2017) (27.07.2017/alc/n/a)

