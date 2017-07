Berlin (ots) - Martin Burkert: Staugefahr in der Ferienzeit - fast 500 Baustellen



Die meisten Baustellen befinden sich, wie auch im Vorjahr, in Nordrhein-Westfalen: 121 Baustellen. In Bayern sind aktuell 75 Baustellen gemeldet.



"Wir reparieren Deutschland. Die vielen Baustellen sind wichtig und nötig, bergen aber vor allem in der Sommerferienzeit erhöhte Staurisiken. Immerhin sind es in diesem Jahr fast 80 Baustellen weniger als im Vorjahr. Wer entspannt verreisen möchte, sollte dennoch genug Zeit einplanen und sich vorher gut informieren" so Burkert.



Planungshilfe für Reisende bietet die Bundesanstalt für Straßenwesen. Unter folgendem Link sind alle aktuellen Baustellen aufgelistet und mit weiterführenden Informationen hinterlegt:



http://ots.de/5C1t0



OTS: Bayern SPD im Bundestag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127398 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127398.rss2



Pressekontakt: Anne Jacobs Pressesprecherin *************************** Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion Platz der Republik 1 * 11011 Berlin Mobil: 0174 / 878 5351 Tel. 030 / 227 53848 * Fax 030 / 227 56927 Web: www.spd-landesgruppe-bayern.de