Liebe Leser,

die kanadische ABcann Global Corporation hat ihre Pläne zur Produktionserweiterung nochmals revidiert. Der Standort Kimmet wächst deutlich stärker, als anfänglich noch geplant. Dies teilte das Unternehmen in einem Update am Mittwoch mit.

Kimmet um mehr als 40 % größer, Vanluven soll Produktion verdoppeln

So sahen die ursprünglichen Pläne für Kimmet eine Größe von 6.500 m² vor. Jetzt will man das Geländer auf 9.300 m² ausbauen. An der zeitlichen Planung ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...