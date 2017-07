Wie Palladium von der Dieselkrise profitiert >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: AT&S, ADVA, Aixtron,... » Mittags Mashup: Allianz, Deutsche Bank,... Edelmetalle: Wie Palladium von der Dieselkrise profitiert In der Welt der Edelmetalle schauen die Anleger vor allem auf Gold. Dabei hätten sie mit einem anderen Rohstoff in diesem Jahr die größten Gewinn abgeräumt: Palladium. Das liegt vor allem an der Dieselkrise.

Den vollständigen Artikel lesen ...