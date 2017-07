Mladá Boleslav/Kvasiny (ots) -



- Kompakt-SUV überzeugt mit emotionalem Design, außergewöhnlichem Platzangebot und modernster Technik - SKODA AUTO investierte seit 2015 rund elf Milliarden Kronen (rund 420 Mio. Euro) in den Ausbau der SUV-Kompetenz des Standorts - Komplett neu entwickelte siebte Baureihe wird ab November an Kunden ausgeliefert - SKODA treibt SUV-Offensive mit dem KAROQ weiter konsequent voran



Der SKODA KAROQ ist gestern im tschechischen Werk Kvasiny erstmals vom Band gelaufen. Das neue Kompakt-SUV kombiniert das markentypisch emotionale, dynamische Design mit einem außergewöhnlichen Platzangebot, neuen Fahrassistenzsystemen sowie kraftvollen und hocheffizienten Motoren. Die ersten Kompakt-SUVs des tschechischen Traditionsunternehmens werden im November dieses Jahres an Kunden ausgeliefert.



"Der Beginn der Serienfertigung des neuen SKODA KAROQ ist für das gesamte Unternehmen und natürlich insbesondere für unsere Belegschaft am Standort Kvasiny ein wichtiger Meilenstein", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstand für Produktion und Logistik. "In den letzten Monaten hat sich die ganze Mannschaft intensiv auf den Produktionsstart unseres neuen SUV-Modells vorbereitet", so Oeljeklaus weiter.



Der komplett neu entwickelte SKODA KAROQ, der seine Weltpremiere Mitte Mai in Stockholm feierte, ist ein Sport Utility Vehicle mit Charakter. Sein von kristallinen Elementen geprägtes Design steht ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache der tschechischen Traditionsmarke. Zu den zahlreichen Highlights zählen unter anderem der bis zu 1.630 Liter große Kofferraum, Voll-LED-Scheinwerfer sowie ein frei programmierbares, digitales Instrumentenpanel. Letzteres ist erstmalig in einem SKODA erhältlich. Zur Auswahl stehen fünf Motorvarianten mit einer Leistungsspanne von 85 kW (115 PS)* bis 140 kW (190 PS)*. Der neue SKODA KAROQ überzeugt darüber hinaus mit cleveren Ausstattungsfeatures wie beispielsweise der VarioFlex-Rückbank sowie der Komfortöffnung zum berührungslosen Öffnen der Heckklappe.



Kvasiny ist einer von drei SKODA Fertigungsstandorten in Tschechien. Mit derzeit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk der größte industrielle Arbeitgeber in der Region Hradec Králové. In den vergangenen Jahren wurden die Produktionsanlagen umfassend erweitert und modernisiert. Allein seit 2015 investierte SKODA AUTO rund elf Milliarden Tschechische Kronen (rund 420 Millionen Euro) in den Ausbau der SUV-Kompetenz des Standorts. In den nächsten Jahren wird die Produktionskapazität sukzessive auf jährlich bis zu 295.000 Fahrzeuge steigen.



Neben dem neuen KAROQ laufen in Kvasiny derzeit die Modelle SUPERB, SUPERB COMBI und KODIAQ vom Band. Der SKODA YETI, das erste kompakte SUV der Marke, wurde von Mai 2009 bis Juni 2017 erfolgreich in Kvasiny produziert. Der Standort blickt auf eine mehr als 80-jährige Historie zurück. Bereits Anfang der 1930er-Jahre wurden hier Autos gebaut, unter anderem der JAWA 700. Der erste in Kvasiny produzierte SKODA war 1947 der SKODA SUPERB.



Im Rahmen der SKODA Zukunftsstrategie 2025 treibt die Marke den Ausbau der Modellpalette in den kommenden Jahren weiter konsequent voran. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Erweiterung des SUV-Angebots. Mit dem Beginn der Serienproduktion des SKODA KAROQ setzt das Unternehmen nun den nächsten Meilenstein. Die Markteinführung des neuen Kompakt-SUV startet im November dieses Jahres.



Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS)



innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,8 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 121 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)



innerorts 6,6 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,5 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 122 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)



innerorts 5,0 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)



innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 2,0 TDI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)



kombiniert 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 138 g/km. Weitere Werte liegen noch nicht vor.



