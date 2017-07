FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde-Braut Praxair hat im zweiten Quartal gewinnseitig besser abgeschnitten als erwartet und sieht die Fusion mit den Deutschen im Plan. "Wir arbeiten derzeit eng mit den Aufsichtsbehörden und Aktionären zusammen, um die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten. In den kommenden Monaten werden wir darüber detaillierter berichten", erklärte Chairman and CEO Steve Angel, der auch den fusionierten Konzern führen soll.

Linde und Praxair hatten Anfang Juni das Business Combination Agreement unterzeichnet. Durch den Zusammenschluss entsteht ein neuer Branchenprimus, der den derzeitigen Spitzenreiter Air Liquide verdrängt. Linde wird am Freitag über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichten.

Praxair erhöhte in dem Dreimonatszeitraum den Umsatz um 6 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz profitierte von höheren Volumina in Nordamerika, Europa und Asien sowie vom Start neuer Projekte. Der Gewinn je Aktie legte um 1 Prozent auf 1,41 Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 5 Prozent auf 1,46 Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz in dieser Größenordnung gerechnet, beim Ergebnis je Aktie hatten sie 1,45 Dollar erwartet.

July 27, 2017

