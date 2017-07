Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN



Anmoderation:



Gartenarbeit wird immer beliebter! Bei einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2016 haben fast 25 Prozent der Deutschen angegeben, dass sie mehrmals in der Woche in ihrer Freizeit Gartenarbeit erledigen. Ganz offensichtlich können viele Menschen beim Hecken stutzen, Rasen trimmen und Bäume schneiden so richtig entspannen. Vor einigen Jahren galt Gartenarbeit vor allem bei jüngeren Leuten als bieder, spießig und piefig, heute ist für immer mehr Menschen das Werkeln im eigenen Garten ein willkommener Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. Von diesem Trend profitiert einmal mehr der Geschäftsbereich Gartenwerkzeuge von Bosch Power Tools, einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen. Auf der heutigen (27.07.) Pressekonferenz in Stuttgart konnte Henning von Boxberg, Vorsitzender des Bereichsvorstandes, das beste Gartenjahr in der Unternehmensgeschichte verkünden:



O-Ton Henning von Boxberg



Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2016 ausgesprochen zufrieden. Wir haben unseren Umsatz auf 325 Millionen Euro gesteigert, das entspricht einem Wachstum von 14 Prozent. Zurückzuführen ist der Erfolg in erster Linie auf unsere Innovationen, die wir auf Basis der Bedürfnisse der Verwender entwickeln. (0:14)



Ein ganz entscheidender Umsatz-Treiber im Rekordjahr 2016 waren die Akku-Gartengeräte von Bosch Power Tools. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen 37 Prozent des Umsatzes mit diesen kabellosen Gartenwerkzeugen. Tendenz steigend! Außerdem nutzt Power Tools zunehmend Synergien innerhalb der Bosch-Gruppe, um die Bedürfnisse der Verwender besser zu erfüllen. Was stört beim Rasenmähen am meisten? Die Lautstärke. Und hier setzt Bosch mit den neuen Rotak Rasenmähern an:



O-Ton Henning von Boxberg



Bei der Entwicklung neuer Gartenwerkzeuge beginnen wir immer mit dem Verwender - und mit seinen Bedürfnissen. Und daraus wird ganz deutlich: Hobby-Gärtner möchten einen schönen Garten - und das vor allem möglichst bequem, leicht und leise. Bei unseren neuen Rotak Rasenmähern nutzen wir Expertise unserer Kollegen aus der Staubsauger-Entwicklung. Ergebnis für den Hobby-Gärtner: die leisesten Mäher ihrer Klasse. (0:21)



Wichtig ist für die Ingenieure bei Bosch Power Tools die Kundennähe bereits im Entwicklungsprozess eines Gartenwerkzeuges. Ein Beispiel ist die EasyPrune, die erste kraftunterstützte Gartenschere von Bosch. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines E-Bikes - bietet also Kraftunterstützung dann an, wenn man sie braucht. Mit Hilfe dieser Powerschere lassen sich Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 Millimetern mühelos schneiden, erläutert Entwicklungschef Henk Becker:



O-Ton Henk Becker



Bei der EasyPrune greift die Kraftunterstützung nur, wenn die Griffe wie bei einer üblichen Gartenschere aktiv zusammengedrückt werden. Mit Hilfe von drei wählbaren Stufen kann die Kraftunterstützung zudem an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Der Vorteil ist: Egal wie oft man schneidet, die Hand ermüdet nicht, denn dicke Äste lassen sich mit der Bosch EasyPrune so mühelos schneiden wie dünne. Die Gartenarbeit geht also im wahrsten Sinne des Wortes leichter von der Hand. (0:26)



Und ebenso wichtig: Mit einer Akkuladung sind bis zu 450 Schnitte möglich. Überhaupt sind Akku-Werkzeuge gerade sehr gefragt. Als führendes Unternehmen in der Akku-Technologie baut Bosch Power Tools sein Segment auf diesem Gebiet aus. Das Motto lautet hier "Power for All".



O-Ton Henk Becker



Unser Ziel ist es, dem Verwender mit jedem einzelnen Produkt Mehrwert zu bieten. Wer einen Akku von Bosch kauft, muss sich also keine Gedanken darüber machen, ob er passt. Mit demselben 12 beziehungsweise 18 Volt Lithium-Ionen-Akku lassen sich zahlreiche Elektrowerkzeuge betreiben - vom Rasentrimmer bis hin zum Bohrhammer. Kompatibilität wird bei uns groß geschrieben. Unsere Verwender können so auf überflüssige Akkus und Ladegeräte verzichten und sparen dadurch bares Geld. (0:26)



Abmoderation:



Bosch Power Tools hat im vergangenen Jahr mit Gartenwerkzeugen einen Umsatz von 325 Millionen Euro erzielt und damit das beste Gartenjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt. Erfolgsgarant sind innovative Produkte und die konsequente Ausrichtung auf den Verwender. Auch 2017 wird das Unternehmen zahlreiche Neuheiten auf den Markt bringen.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: Robert Bosch GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60282 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60282.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner: Bosch Power Tools, Martin Steinlehner, 0711 7583132 all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0