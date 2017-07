Mit Praxair hat sich der Münchner Dax-Konzern Linde einen soliden Fusionspartner ausgesucht - das zeigen die aktuellen Zahlen des US-Konkurrenten. Schon bald wollen beide Seiten die Fusion endgültig besiegeln.

Linde-Chef Aldo Belloni, sein Finanzvorstand Sven Schneider und die Investor-Relations-Spezialisten waren in den vergangenen Wochen unermüdlich in der Welt unterwegs. Ziel war es, die Investoren von den Vorzügen der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Gasekonzern zu überzeugen. Das Feedback war laut Industriekreisen positiv: "Es gibt keinen ernsthaften Gegenwind." Die Angebotsunterlagen sollen in diesen Tagen der Börsenaufsicht Bafin übergeben werden, das US-Pendant SEC prüft sie bereits. Die Umtauschofferte an die Linde-Aktionäre könnte dann Mitte August veröffentlicht werden.

Nun Praxair frische Zahlen vorgelegt: Sie zeigen, dass sich der Münchner Industriegase-Hersteller mit einem soliden Unternehmen zusammenschließen will. Demnach hat Praxair seinen Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016 um sechs Prozent gesteigert, auf 2,83 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg fast genau so stark auf 421 Millionen Dollar.

Das Unternehmen aus Danbury, Connecticut hat vor allem in Nordamerika, Europa und Asien zulegen könne, während es in Südamerika weniger gut lief. In Hinblick auf ...

