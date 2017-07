Wenn ein Stein wie der Kartellvorwurf erst einmal ins rollen gerät, findet dieser so schnell kein Ende. Daher dürfte die Nachrichtenlage für die Autobauer in den nächsten Wochen mau bleiben. Immerhin kann sich Daimler-Chef Zetsche in Wolfsburg ansehen welche Krisenstrategie empfehlenswert ist und welche nicht. Man denke an das Interview des frischen VW-Chefs im US-Radio ...

