Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. Juli 2017, Klondike Gold Corp. (TSX.V:KG; FRA: LBDP) (Klondike Gold oder das Unternehmen) meldet den aktuellen Fortschritt der laufenden Bohrungen im Zielgebiet Lone Star sowie den Fortschritt der laufenden Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet des Unternehmens im Bezirk Klondike im Yukon-Gebiet.

Bohrfortschritt - Zielgebiet Lone Star:

Die Bohrungen sind weiter im Gange; insgesamt wurden 30 von insgesamt 60 geplanten Bohrlöchern fertig gestellt, mit denen sämtlich das Zielgebiet Lone Star und das Gebiet ONeill in der Nähe der Bonanza-Verwerfung erprobt werden. Die Ergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern des Jahres sind eingegangen und wurden veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 11. Juli 2017); die endgültigen Ergebnisse für die übrigen Bohrlöcher stehen noch aus. Die vorläufigen geochemischen ICP-Ergebnisse aus den nächsten vier Bohrlöchern sind eingegangen; die endgültigen Ergebnisse der quantitativen Metallanalyse werden in Kürze erwartet. Die Proben aus insgesamt 24 Bohrlöchern befinden sich in unterschiedlichen Fertigstellungsphasen im Labor in der Warteschlange; mit dem Abschluss der laufenden Protokollierung und Probenahme werden noch weitere hinzukommen.

Durch eine Umverteilung von Mitteln des bestehenden Explorationsbudgets von $ 2 Millionen wird eine Erweiterung des Bohrprogramms um 20 Bohrlöcher auf ungefähr 80 Bohrlöcher in diesem Jahr erwogen. Die Ausführung der zusätzlichen Bohrmeter ist an positive Untersuchungsergebnisse aus den laufenden Bohrungen im Zielgebiet Lone Star und/oder positive Ergebnisse aus den Schürfgrabungen im Zielgebiet Gold Run geknüpft.

3D-IP-Vermessungen - Zielgebiet Lone Star:

Die 3D-IP-Vermessung des Zielgebiets Lone Star ist abgeschlossen. Insgesamt wurden Daten zur Wiederaufladbarkeit und spezifischen Widerstandsfähigkeit über ca. 35 Linienkilometer erhoben. Die vorläufige Modellierung der Vermessungsdaten wurde dem Unternehmen vorgestellt und wird derzeit geprüft mit der Absicht, im Vorfeld des Eingangs der endgültigen Datenprodukte, die Mitte August erwartet werden, Bohrziele zu identifizieren.

Bodenprobenuntersuchungen - Zielgebiet Lone Star und regional:

Die Probenentnahme des geplanten Bodenprogramms 2017 ist abgeschlossen; insgesamt wurden ungefähr 4.900 Proben zur Analyse eingereicht. Die Ziele dieses Programms umfassen den Abschluss eines Programms mit Probenahmen auf Höhenrücken und Bergvorsprüngen im gesamten Konzessionsgebiet und die Fertigstellung einer detaillierten Raster-Bodenprobenahme im Zielgebiet Lone Star über eine Länge von 4.500 Metern. Diese neuen Daten dürften für die Folgearbeiten Ende August zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse der hochverdichteten Rasterprobenahme im Zielgebiet Lone Star werden die Daten ersetzen, die aus den Papierlandkarten zur Bodenprobenahme mit geringer Dichte stammen, die im Rahmen der Vorerkundung in den 1980er-Jahren erstellt wurden.

Schürfgrabungen - Zielgebiet Gold Run:

Im Zielgebiet Gold Run wurde mit den Schürfgrabungen im anomalen Gold in den Böden begonnen, das mit den geologischen Zielen übereinstimmt, die durch die Folgeprospektierung und -kartierung identifiziert wurden. Ziel der Schürfgrabungen in Gold Run ist die Bestätigung der geologischen Beziehungen und die Ermittlung von Zielinformationen für potenzielle Diamanttestbohrungen.

Konzessionsgebiete in BC:

Rise Gold (vormals Rise Resources) hat beschlossen, den Kauf des Portfolios der Explorationslagerstätten des Unternehmens in British Columbia nicht durchzuführen (siehe Pressemitteilung vom 31. Mai 2016). Rise Gold und das Unternehmen haben vereinbart, den Kaufvertrag gegen die Zahlung von $ 100.000 und die Bestätigung von Rise Gold, dass diese Gesellschaft keine Beteiligung mehr an diesen Lagerstätten hält, zu beenden.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, eine Qualified Person gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver (British Columbia) und Dawson City (Yukon-Territorium). Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Exploration und Erschließung seiner Goldprojekte im Yukon gerichtet, die über öffentlich gewartete Straßen zugänglich sind, in der Peripherie von Dawson City (YT) liegen und auf regionaler Ebene 527 Quadratkilometer Hartgestein sowie 20 Quadratkilometer Seifenschürfrechte umfassen. Dazu zählt unter anderem auch das Projekt McKinnon Creek, das in der Sendung Gold Rush auf dem Discovery Channel gezeigt wurde.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.

