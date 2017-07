In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Spekulation darüber, ob Emirates sich nicht doch von Boeing (WKN:850471) den 787 Dreamliner besorgt, um die Flotte an Widebodies zu vervollständigen.



Letzte Woche haben verschiedene News-Portale berichtet, dass der Deal zwischen den beiden so gut wie eingetütet sei. Emirates soll auf der Dubai Air Show im Herbst ein paar 787-9er und 787-10er bestellen. Das wäre für Boeing tatsächlich ein Coup, der dafür sorgen könnte, dass die Produktion wieder hochgefahren wird.



Allerdings basierten diese Nachrichten auf einem einzigen nicht bestätigten Bericht von Saj Ahmad von Strategic Aero Research. Es scheint schon logisch, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...