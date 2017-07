STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Euro-Anstieg und schwache Bilanzen belasten Dax am Super-Thursday

Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Die US-Notenbank Fed legt eine Zinspause ein und will zugleich den Abbau ihrer billionenschweren Bilanz bald in Angriff nehmen. Sie beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz in einer Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Die Währungshüter um Fed-Chefin Yellen wollen noch dieses Jahr nachlegen - wann, ist jedoch noch unklar.

Volkswagen steigert Gewinn kräftig

Volkswagen hat den Gewinn deutlich gesteigert. Grund sind Sanierungserfolge seiner Hauptmarke VW. Der Betriebsgewinn legte zu auf 4,5 Milliarden Euro. Vor Jahresfrist hatten wegen der Kosten für die Dieselkrise lediglich knapp 1,9 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Der Umsatz erhöhte sich 4,7 Prozent auf rund 59,7 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Betriebsgewinn etwa in dieser Größenordnung gerechnet. Den Ausblick für den Umsatz hob Volkswagen leicht an. Volkswagen Aktien verlieren 1,5 Prozent. Alle Autobauer im Dax heute auf der Verliererseite.

Deutsche Bank überrascht

Die Deutsche Bank legt im Tagesgeschäft überraschend kräftig zu. Das Vorsteuerergebnis klettert im zweiten Quartal von 408 auf 822 Millionen Euro. Unter dem Strich stehen nun 466 Millionen Gewinn zu Buche. Damit übertraf die Bank die Erwartungen deutlich. Vorstandschef John Cryan ist mit den Ergebnissen nicht zufrieden: Trotz der deutlichen Verbesserung bleibe der Gewinn hinter dem langfristigen Anspruch des Instituts zurück. Die Aktien der Deutsche Bank liegen mit einem deutlichen Minus von vier Prozent am Dax Ende.

BASF traut sich mehr zu

BASF schraubt nach einem deutlichen Gewinnplus im Quartal seine Jahresprognose nach oben. Der Betriebsgewinn kletterte um 32 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Experten hatten etwas weniger erwartet. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 16,3 Milliarden Euro und lag damit auf dem Niveau der Analystenprognosen. BASF rechnet nun im Gesamtjahr mit einer deutlichen Verbesserung des Ebit. Beim Umsatz werden weiter mindestens sechs Prozent Anstieg angepeilt. BASF Aktien verlieren am Vormittag zwei Prozent.

Zahlen & Bilanzen auf einen Blick

Bayer

Probleme im Pflanzenschutzgeschäft haben Bayer im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Konzernergebnis sank um gut elf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Bayer hatte sich bereits Ende Juni wegen der unerwarteten Schwäche im Pflanzenschutzgeschäft von seinen Jahreszielen verabschiedet. Bayer Aktien verlieren 3,4 Prozent.

Nestle

Der Nahrungsmittelriese Nestle kommt nicht so recht in Schwung und wächst Im ersten Halbjahr um magere 2,3 Prozent. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Der Nettogewinn stieg in der ersten Jahreshälfte um 19 Prozent auf 4,9 Milliarden Franken.

Airbus

Triebwerksprobleme schicken Gewinn von Airbus auf Talfahrt. Mit einem Rückgang um 34 Prozent auf 895 Milllionen Euro sank das Nettoergebnis im zweiten Quartal aber nicht so stark wie befürchtet. Wegen anhaltender Probleme mit Triebwerken seiner Zulieferer stellte Airbus seine Auslieferungsprognose unter Vorbehalt. Mit einem Minus von 3,5 Prozent sind Airbus schwächster Wert im MDax

Facebook

Werbung auf Mobilfunkgeräten hat Facebook im zweiten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich verdiente das soziale Netzwerk mit 3,89 Milliarden Dollar 71 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 9,32 Milliarden Dollar. Im nachbörslichen Handel schnellte die Aktie auf einen Rekordstand von rund 173 Dollar.

Börse Stuttgart TV

Die Deutsche Bank hat heute Morgen Zahlen vorgelegt. So richtig zufriedenstellend fällt das Zahlenwerk allerdings nicht aus, wenngleich der Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden konnte. Weshalb das so ist und welche Baustellen die Deutsche Bank noch zu schließen hat, erläutert Prof. Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14324

Euwax Sentiment Index

Die Anleger an der Euwax setzten heute mit leichter Mehrheit und vorsichtig mit Calls auf einen stärkeren Dax. Sind aber sehr wachsam und steigen nach kurzen Phasen der Erholung sofort wieder aus. Der Sentiment Index pendelt zwischen 0 und 20 Punkten auf der Oberseite.

Trends im Handel

Nach wie vor ungebrochen ist der Run auf Calls auf Alibaba nach einer Empfehlung eines Börsenbriefs aus der Vorwoche. Im gleichen Atemzug wurde seinerzeit auch Baidu genannt. Heute greifen Anleger beherzt zu beim chinesischen Suchmaschinenbetreiber.

Eine weitere Empfehlung gilt für Orangensaft. Anleger kaufen auch heute Calls.

Die Facebook Aktie klettert nach den Zahlen auf ein Allzeithoch. Offenbar ein Signal Gewinne zu sichern für einige Anleger. Calls auf Facebook werden heute überwiegend verkauft.

