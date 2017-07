Hasbro hat in dieser Woche die Märkte mit den Zahlen für das abgelaufene Quartal enttäuscht. Dementsprechend deutlich ging es in dieser Woche für die Aktie bergab. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR verweist auf die hohe Erwartungshaltung. Die konnte Hasbro beim Umsatz nicht erfüllen. Trotzdem glaubt Deutsch weiter an das Unternehmen. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Paypal, Visa, Walt Disney, McDonald's und Zalando. Die komplette Sendung finde Sie hier.