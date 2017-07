PURCHASE (dpa-AFX) - Mastercard hat Gewinn und Einnahmen im zweiten Quartal dank der Ausgabefreude seiner Kreditkarten-Nutzer erneut kräftig gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert wuchs der Überschuss um 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie der Visa-Rivale am Donnerstag mitteilte. Die Erträge stiegen um zwölf Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar, was dem Unternehmen zufolge einem Rekordwert entspricht. "Unser Lauf hält an", freute sich Mastercard-Vorstandschef Ajay Banga.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten, was auch bei Anlegern gut ankam. Die Aktie legte vorbörslich um rund zwei Prozent zu. Mastercard verdient an Transaktionsgebühren und profitiert, je mehr Einkäufe mit den eigenen Kredit- und Bankkarten abgewickelt werden. Genauso wie Konkurrent Visa vergibt das Unternehmen - anders als American Express - dabei nicht den Kredit selbst. Während Visa Anleger zuletzt ebenfalls mit guten Geschäften erfreute, lief es bei American Express weniger rund./hbr/DP/she

ISIN US0258161092 US57636Q1040

AXC0252 2017-07-27/16:39